Piedone a depus la DNA prima plângere penală împotriva Oanei Țoiu: „Nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Este o rușine pentru statul român”

Președintele Partidului Naționalist Român Reformarea României (PNRR), Cristian Popescu Piedone, a anunțat joi în exclusivitate la Realitatea Plus că formațiunea sa a depus o plângere penală împotriva Oanei Țoiu și a unor reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe (MAE), acuzând un „abuz în serviciu” în legătură cu refuzul operațiunii de repatriere a fiicei lui Victor Ponta, Irina Ponta, minoră care se afla singură în Dubai.

Potrivit lui plângerii penale depusă de partidul lui Piedone, în timpul procedurii de repatriere, un adolescent român de 17 ani (n.r. Irina Ponta, fiica fostului premier) „ar fi fost lăsat în urmă” în mod intenționat, deși transportul fusese organizat de statul român.

Piedone susține că i-a fost interzis Irinei Ponta accesul în autocarul care urma să transporte minorii la aeroport nu i-ar fi permis adolescentului accesul, deși avionul ar fi decolat „cu locuri goale”.

El o acuză pe ministra de Externe Oana Țoiu că a tratat cu indiferență situația: „Statul român are o obligație clară: să-și protejeze cetățenii oriunde s-ar afla, când vorbim despre copii, aceasta are obligație și devine sfântă dacă ai un Dumnezeu. Se pare că doamna ministru nu prea are Dumnezeu, pentru că nu știu dacă am văzut-o că a jurat la depunerea jurământului cu mâna pe Biblie.”

Piedone: „USR este cancerul României. Bolojan este premier userist”

Piedone a criticat și coaliția de guvernare, afirmând că „USR este cancerul României” și că premierul „nu mai este liberal, ci userist”.

Piedone a declarat că, în opinia sa, instituțiile statului au reacționat selectiv, iar cazul demonstrează o „lipsă de responsabilitate și umanitate” din partea autorităților române.

Liderul PNRR a precizat că juriștii partidului au elaborat plângerea penală în baza articolelor 25 și 49 din Codul penal, solicitând Parchetului General să investigheze acuzațiile privind presupusa neglijență în serviciu.

„Statul român are o obligație clară: să-și protejeze cetățenii oriunde s-ar afla”

„În primul rând, țin să subliniez că Biroul Executiv al Partidului Naționalist Român Reformarea României, PNRR, a depus acestuia o însemnată, a fost un birou executiv în care am stabilit să facem această acest denunț și plângere penală. Motivul este extrem de grav.

În cadrul unei operațiuni de repartizare de organizare pentru întoarcerea în România a unor minori aflați în Dubai, și aici subliniez nu ne interesează numele minorilor, vorbim de copii. Copiii sunt copii și au prioritate. Unei adolescențe rămâne de 17 ani, i-a fost interzis accesul în autocarul care transporta copiii către aeroport. Pe românește, copiii, pe românește spus, copilul a fost lăsat în urmă.

„Se pare că doamna ministru nu prea are Dumnezeu, pentru că nu știu dacă am văzut-o că a jurat la depunerea jurământului cu mâna pe Biblie”

Statul român are o obligație clară: să-și protejeze cetățenii oriunde s-ar afla, când vorbim despre copii, aceasta are obligație și devine sfântă dacă ai un Dumnezeu. Se pare că doamna ministru nu prea are Dumnezeu, pentru că nu știu dacă am văzut-o că a jurat la depunerea jurământului cu mâna pe Biblie.

Ministrul, Ministerul Afacerilor Externe, nu este o instituție de imagine, este o instituție de responsabilitate, un copil român nu poate fi abandonat într-o procedură de repartizare organizată chiar de statul român, iar apoi totul să fie trecut sub tăcere. Este un abuz în serviciu cras. Partidul Naționalist Reformarea României nu acceptă astfel de situații vecine cu bătaia de joc într-o democrație.

Oricine în România mai puțin useriștii care cred că sunt vaccinați anti-justiție justiția nu îi poate virusa, ei pot virusa pe toată lumea, vă dau doar caz, vă dau doar cazul de acum. V-am dat acolo articolul sesizare, scrie clar, nu am pe din afară, articolul 25 și 49. Juriștii din cadrul Partidului nostru au întocmit această sesizare.

„Este o rușine pentru statul român”

În primul rând, este o rușine pentru statul român, pentru statul român ca un copil de 17 ani să fie lăsat în urmă într-o operațiune de repartizare organizată chiar de către autoritățile române într-o zonă de război, acolo cad bombe.

Asta nu este o simplă eroare administrativă, este o gravă, este o dovadă gravă de nepăsare față de cetățenii acestei țări. Pentru că revin la mine, oricine procurorii se autosesizează și pe urșii din pădure, aici nimeni batista sub țambal.

Să se comporte corect, să cerceteze corect Parchetul pentru unii sunt mumă, pentru alții sunt ciumă. Mie mi-au fost inventate dosare, doar să fiu îndepărtat de pe calea evoluției mele profesionale, pentru că deranjez. Nu mă vor opri niciodată, voi spune până voi pune mâinile pe piept adevărul. Adevărul mă eliberează. Pe ei, adevărul îi închistează, îi face inumani.

„Acel avion a plecat cu locuri goale”

Aduceți-vă aminte, și nu este doar o declarație de presă, este o declarație oficială. Acel avion a plecat cu locuri goale. Rețineți, a plecat cu locuri goale. Deci nu pot să, nu putem să spunem că s-a luat o măsură de sau cum s-a dus în spațiul public că fata domnului Ponta este o vulnerabilitate. Vulnerabilitate la ce? Eu înțeleg să ai ușa de ieșire de urgență, să zic, să păstrezi un loc, dar nu poți să pleci cu 4-5 locuri goale și să lași copiii în pe teritoriul periculos.

Păi, Bolojan, dacă era o probabil în jurul lui doar liberali, avea o reacție ca să poată să-i îndepărteze în jurul lui sunt doar useriști, doar useriști, el nu mai se numește prim-ministru liberal, este prim-ministru userist. Useriștii sunt cancerul României, o spun cu subiect și predicat.

„Nicușor Dan este diplomat. Lasă lucrurile să curgă de la sine, și ploaia ce va veni le va spăla pe toate”

Domnul președinte Nicușor Dan este diplomat. Lasă lucrurile să curgă de la sine, și ploaia ce va veni le va spăla pe toate.

Depinde de accelerația autorităților, cum pun piciorul. Plus că am mai văzut și consulul de acolo, fost senator, are ceva, monede de plătit, nu pot să le plătești într-o funcție dacă ai ajuns într-o funcție să-ți aduci aminte că cineva ți-a luat costița din fasole acum 4-5-10 ani de zile sau când ai fost tu senator.

Ești într-o funcție de responsabilitate majoră a statului român, trebuie să te comporți în demnitatea publică responsabilă a statului respectiv. Nu să-ți faci răzbunări proprii sau eu știu să execuți niște abuzuri în serviciu, se va duce ulterior din partea Partidului meu și către cei care au executat ordinele. Pentru că dacă ești demnitar și ai demnitate, poți să spui șefului: "Tată, nu se poate aici, nu înțelegi că nu se poate?"

„Sesizarea mea va deveni o simpatică hârtie igienică. USR-ul are imunitate în justiție”

Sesizarea mea și multe alte sesizări vor deveni nu un obiect de discuții, va deveni o simpatică hârtie igienică pentru că degeaba țipăm dacă acolo există imunitate. USR-ul are imunitate în justiție. O spun cu toată responsabilitatea.

Suntem în epoca tehnologiei. Roboții care răspund la întrebările cetățenilor sunt la modă. Se vede că umanitatea a dispărut. Punem un robot să răspundă sau să înregistreze o cerere când pe noi nu ne interesează absolut nimic ca oameni. Am devenit inumani, iresponsabili la sentimentele umane.”, a declarat Piedone la Realitatea Plus.