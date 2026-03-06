Actualitate· 1 min citire

Scutul de la Deveselu reaprinde temerile. Ce spun localnicii. Ne apără, sau ne face țintă?

6 mar. 2026, 13:28
Actualizat: 6 mar. 2026, 13:28
Tensiune maximă la Deveselu: pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, baza militară care găzduiește sistemul antirachetă al NATO devine din nou punct fierbinte pe harta strategică a Europei.

Pentru oamenii care trăiesc la câteva sute de metri de gardul unității, întrebarea nu mai este dacă scutul apără România, ci dacă nu cumva îl transformă într-o țintă. În timp ce autoritățile dau asigurări că nu există un pericol iminent, specialiștii avertizează că orice infrastructură militară de acest calibru intră automat în calculele unui conflict extins.

