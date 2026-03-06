Actualitate· 1 min citire
Scutul de la Deveselu reaprinde temerile. Ce spun localnicii. Ne apără, sau ne face țintă?
Scutul de la Deveselu reaprinde temerile. Ce spun localnicii. Ne apără, sau ne face țintă?
Tensiune maximă la Deveselu: pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, baza militară care găzduiește sistemul antirachetă al NATO devine din nou punct fierbinte pe harta strategică a Europei.
Pentru oamenii care trăiesc la câteva sute de metri de gardul unității, întrebarea nu mai este dacă scutul apără România, ci dacă nu cumva îl transformă într-o țintă. În timp ce autoritățile dau asigurări că nu există un pericol iminent, specialiștii avertizează că orice infrastructură militară de acest calibru intră automat în calculele unui conflict extins.
