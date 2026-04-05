Prognoza ANM: răcire accentuată în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște

Administrația Națională de Meteorologie anunță o schimbare clară de vreme în zilele următoare. Dacă începutul săptămânii aduce temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, de marți lucrurile se schimbă vizibil, iar valorile termice încep să scadă.

Luni va fi cea mai caldă zi, cu maxime care pot ajunge până la 25 de grade, în timp ce minimele vor coborî până la -2 grade în unele zone.

Vor apărea ploi slabe în mai multe regiuni, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări, mai ales în nord, iar pe creste rafalele pot depăși 80–90 km/h.

Temperaturi în scădere și precipitații tot mai frecvente

De marți, temperaturile scad și revin în jurul valorilor normale, cu maxime între 8 și 19 grade. În a doua parte a zilei sunt așteptate ploi în mai multe regiuni, iar la munte ninsorile vor deveni mai consistente, cu depuneri de strat nou de zăpadă.

Miercuri și joi, răcirea continuă, iar vremea devine chiar mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor coborî până la 4–16 grade, iar nopțile vor fi reci, cu valori negative în unele zone. Ploile vor fi mai extinse, iar în zonele montane vor predomina ninsorile.

Cum va fi vremea de Paște

Pentru perioada 10–13 aprilie, meteorologii spun că vremea va rămâne mai rece decât de obicei, cu variații de la o zi la alta. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată în toată țara, ceea ce înseamnă că sărbătorile pascale vin cu o atmosferă mai degrabă instabilă decât de primăvară liniștită.

Și în București se va simți această schimbare: după o zi de luni caldă, temperaturile vor scădea treptat, iar spre finalul săptămânii maximele vor ajunge în jurul a 12–15 grade, cu șanse crescute de ploaie.