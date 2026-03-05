Războiul se extinde în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit și Azerbaidjanul. Rusia a anunțat că Iranul nu i-a cerut sprijin

Sursă: realitatea.net

Arabia Saudită a interceptat o nouă dronă care se apropia de regiunea Al-Jawf, aproape de granița cu Iordania, după ce alte trei au fost doborâte în aceeași dimineață. În paralel, cel puțin 80 de marinari iranieni au murit după ce nava de război IRIS Dena s-a scufundat în Oceanul Indian, în urma unui atac al unui submarin american, potrivit autorităților din Sri Lanka.

Ambasada Rusiei la Teheran anunţă că a evacuat femeile şi copiii.

Rusia anunţă joi că a evacuat femeile şi copii de la Ambasada sa în Iran, bombardat masiv începând de sâmbătă de către Statele Unite şi Israel, dar că majoritatea personalului diplomatic rus rămâne la faţa locului, relatează AFP.

”La 3 şi 4 martie, ne-am evacuat femeile şi copiii în Rusia” , anunţă într-un comunicat, pe Telegram, Ambasada Rusiei la Teheran.

Adjunctul ministrului rus de Externe Sergjei Lavrov Andrei Rudenko a confirmat, la agenţia oficială rusă de presă Tass că ”nucleul principal (al personalului) rămâne” la ambasadă.

UPDATE 16:30 - Trump spune că ofensiva împotriva Iranului depășește estimările inițiale: „Pe o scară de la 10, aș spune cam 15”

Declarațiile au fost făcute miercuri, în cadrul unei intervenții publice la Casa Albă, și au fost relatate de The Washington Post .

Deși evenimentul organizat la Washington avea pe agendă un alt subiect, liderul american a abordat situația din Orientul Mijlociu și a prezentat propria evaluare asupra rezultatelor obținute până acum în confruntarea militară cu Iranul.

În timpul intervenției sale, Donald Trump a descris evoluția conflictului drept una favorabilă Statelor Unite și aliaților lor, sugerând că rezultatele ar depăși prognozele inițiale ale administrației americane.

„Ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului, ca să spunem blând. Aș spune – cineva a spus pe o scară de la 10, unde l-ați nota? Eu am spus cam 15.” , a declarat Trump.

UPDATE 15:55 - Președintele azer promite represalii după un atac "terorist" cu drone iraniene

Președintele azer Ilham Aliev a denunțat joi un atac "terorist" cu drone iraniene asupra unui aeroport din regiunea azeră Nahicevan, promițând represalii contra Teheranului, care însă a dezmințit acuzațiile, transmite France Presse.

UPDATE 15:30 - Agenția de presă oficială din Iran afirmă că atacurile americano-israeliene au ucis până acum 1230 de oameni