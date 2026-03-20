Scandal la Tokyo după declarațiile lui Donald Trump: premierul Sanae Takaichi, criticat că ar fi fost umilit

Declarațiile făcute de Donald Trump în timpul unei întâlniri oficiale cu premierul Japoniei, Sanae Takaichi, au stârnit un val de reacții negative la Tokyo, unde mulți consideră că liderul nipon a fost pus într-o situație jenantă.

Într-o discuție despre conflictul din Iran, Trump a făcut o referire controversată la istorie, afirmând: „Cine se pricepe mai bine la surprize decât Japonia?”, aluzie la atacul de la Pearl Harbor din 1941. Remarca a fost percepută de mulți japonezi ca nepotrivită și lipsită de respect.

Mai mulți locuitori ai capitalei japoneze au criticat atitudinea liderului american, considerând că premierul a fost tratat inadecvat. „Am impresia că este tratată ca o idioată pentru că este femeie”, a spus o localnică, exprimând nemulțumirea față de modul în care a decurs întâlnirea.

Contextul este cu atât mai sensibil cu cât atacul de la Pearl Harbor rămâne un moment istoric extrem de delicat în relațiile dintre cele două țări, iar evocarea lui într-un astfel de cadru a generat controverse.

Incidentul riscă să afecteze imaginea diplomatică a întâlnirii și să tensioneze discursul public în Japonia, unde reacțiile de indignare continuă să apară.