Tânăr înjunghiat într-un parc din Galați. Un adolescent de 15 ani a fost reținut

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 19:50

Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat într-un parc din Galați, după ce a intervenit pentru a apăra un copil agresat de un grup de adolescenți. Incidentul a avut loc miercuri, 26 august, iar unul dintre suspecți, un băiat de 15 ani, a fost identificat și reținut pentru 24 de ore.

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