Un taximetrist a rămas fără toți banii pe care-i avea în mașină
Incident grav în Olt
Un conflict pornit de la o cursă de taxi s-a transformat într-un incident grav, în județul Olt. Un bărbat a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind suspectat că a agresat fizic un taximetrist și i-a sustras banii aflați în autoturism, pe fondul unei nemulțumiri legate de o cursă anterioară.
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție al Județului Olt, cazul a fost semnalat duminică de un tânăr de 28 de ani din orașul Balș, angajat al unei firme de taximetrie. Acesta a reclamat faptul că a fost atacat și deposedat de o sumă de bani în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Nemulțumire legată de o cursă anterioară
În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că incidentul a avut loc după ce un bărbat de 33 de ani, din orașul Bălcești, județul Vâlcea, ar fi comandat un taxi și ar fi constatat că la volan se află același șofer cu care avusese o neînțelegere recentă. Acesta i-ar fi reproșat taximetristului că, la o cursă precedentă, nu l-a dus exact în locul dorit.
Pe fondul conflictului verbal, suspectul ar fi amenințat victima și ar fi recurs la violență fizică, reușind ulterior să îi sustragă o sumă de bani din interiorul autoturismului.
Reținut pentru mai multe infracțiuni
În urma administrării probatoriului, bărbatul de 33 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat sub acuzațiile de lovire sau alte violențe, amenințare și furt calificat. Acesta urmează să fie prezentat organelor judiciare pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Sursa: Realitatea de Olt
