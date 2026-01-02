Actualitate· 1 min citire
VIDEO Avalanșă de mari dimensiuni, declanșată de doi schiori în Munții Făgăraș, la Bâlea Lac
O avalanșă puternică a avut loc vineri în Munții Făgăraș
O avalanșă puternică a avut loc vineri în Munții Făgăraș, zona Bâlea Lac, fiind declanșată accidental de doi schiori aflați în zona cunoscută sub denumirea „Balcoane”, anunță Salvamont Sibiu.
Avalanșa a avut o cale de rulare de peste 300 de metri, pornind din zona superioară și ajungând dincolo de zona chioșcurilor de la Bâlea Lac, potrivit sursei citate.
„Cei doi schiori nu au fost surprinși de masa de zăpadă și au scăpat fără leziuni fizice, reușind să se retragă în siguranță”, a precizat Salvamont Sibiu, care a postat pe Facebook și un clip video cu avalanșa.
Recomandările Salvamont Sibiu:
