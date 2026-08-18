Vladimir Putin, mesaj dur pentru Marea Britanie: Rusia avertizează asupra unor „consecințe inevitabile”

Rusia a lansat un nou avertisment la adresa Marii Britanii, după apariția unor informații potrivit cărora Ucraina ar fi folosit drone de fabricație britanică pentru a efectua atacuri la distanță asupra unor ținte aflate pe teritoriul rus.
Ambasada Rusiei de la Londra a transmis că astfel de acțiuni ar putea avea „consecințe inevitabile”, acuzând autoritățile britanice că încurajează o escaladare a conflictului dintre Moscova și Kiev.
Reprezentanții Kremlinului susțin că dronele britanice ar fi fost utilizate de Ucraina în operațiuni desfășurate în adâncimea teritoriului Rusiei. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, aceste atacuri ar avea loc de mai multe luni.
Moscova consideră că sprijinul militar oferit Ucrainei de Londra depășește limitele unei simple asistențe defensive. În mesajul transmis de ambasada rusă, autoritățile britanice sunt acuzate că urmăresc în mod deliberat intensificarea conflictului, în timp ce susțin public că își doresc încheierea războiului.
De partea cealaltă, Ministerul britanic al Apărării a reafirmat sprijinul pentru Ucraina și a transmis că Londra va continua să furnizeze echipamentele militare de care Kievul are nevoie pentru a se apăra.
Tensiunile dintre cele două țări s-au amplificat constant de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Marea Britanie este unul dintre principalii susținători europeni ai Kievului și a livrat Ucrainei armament, muniție și echipamente militare.
Rusia a criticat în repetate rânduri aceste livrări și a avertizat că utilizarea armelor occidentale împotriva unor obiective aflate pe teritoriul rus ar putea determina Moscova să reacționeze.
Noile amenințări vin într-un moment în care atacurile cu drone asupra unor obiective aflate în interiorul Rusiei au devenit tot mai frecvente. Kievul nu confirmă de fiecare dată în mod oficial responsabilitatea pentru astfel de operațiuni, însă Moscova atribuie în mod constant Ucrainei atacurile.
Prin declarațiile sale, Rusia încearcă să transmită Londrei că sprijinul militar acordat Ucrainei poate avea consecințe directe asupra relațiilor dintre cele două state. Deocamdată, autoritățile britanice nu au indicat că intenționează să își schimbe politica de susținere a Kievului.
Situația menține tensiunile la un nivel ridicat, iar orice extindere a atacurilor asupra teritoriului rus cu echipamente furnizate de state occidentale poate genera noi amenințări și măsuri de retorsiune din partea Moscovei.