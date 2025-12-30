Vreme extremă în zonele montane: rafale de până la 130 km/h. A fost emis un COD PORTOCALIU
Vreme extremă în zonele montane: rafale de până la 130 km/h. A fost emis un COD PORTOCALIU
ANM a emis marți dimineață avertizări nowcasting COD PORTOCALIU pentru mai multe zone montane din țară
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață avertizări nowcasting COD PORTOCALIU pentru mai multe zone montane din țară. Sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale de până la 130 km/h, care vor spulbera zăpada și vor reduce vizibilitatea sub 50 de metri.
COD PORTOCALIU valabil de la: 30-12-2025 ora 6:25 până la : 30-12-2025 ora 9:00
In zona: Județul Caraş-Severin , zona de munte de peste 1800 m;
Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;
Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 110-130 km/h, spulberând zăpada depusă şi determinând scăderea vizibilităţii sub 50 m.
COD PORTOCALIU valabil de la: 30-12-2025 ora 6:05 până la : 30-12-2025 ora 8:00
In zona: Zona de munte a județului Gorj , respectiv zona de munte a localităților: Padeș;
Zona de munte a județului Vâlcea, respectiv zona de munte a localităților: Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița, Titești;
Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 90-130 km/h, spulberând zăpada depusă şi determinând scăderea vizibilităţii sub 50 m.
Tipul mesajului: Avertizare nowcasting
Sursa: Administrația Națională de Meteorologie
