Criza stocării de energie: cine blochează investițiile critice și cum pierde România teren în fața Bulgariei

România rămâne mult în urma Bulgariei în privința capacităților de stocare a energiei. Expertul în energie Dian Popescu susține că investitorii români așteaptă chiar și doi ani pentru a obține documentele necesare instalării bateriilor, scrie Realitatea PLUS.
Într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea PLUS, Dian Popescu a explicat că Bulgaria a sprijinit financiar investițiile în stocare, în timp ce România a dezvoltat prin PNRR o capacitate de numai 100 MW.
Bulgaria a oferit câte 80.000 de euro pentru fiecare megawatt
Potrivit expertului, statul bulgar a acordat investitorilor câte 80.000 de euro pentru fiecare megawatt instalat, indiferent de dimensiunea proiectului. În total, Bulgaria ar fi alocat aproximativ 800 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare. Dian Popescu a lansat și acuzații grave cu privire la modul în care au fost acordate fondurile din PNRR în România. Afirmațiile îi aparțin și nu au fost însoțite, în intervenția prezentată, de documente care să le susțină.
„Cine a vrut să facă baterii, de 5 MW, 3 MW sau 100 MW, a primit de la statul bulgar, pentru fiecare megawatt instalat, 80.000 de euro. Bulgaria a cheltuit 800 de milioane de euro. Statul român a făcut prin PNRR 100 MW și nu i-au primit decât cei care au dat șpagă la minister”, a declarat Dian Popescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Un proiect pentru baterii poate aștepta doi ani
Expertul spune că procedurile din România sunt mult prea complicate și îi descurajează pe investitori. Pentru un proiect de stocare sunt necesare mai multe documente și aprobări, de la obținerea terenului și realizarea studiului de soluție până la autorizarea investiției. Una dintre cele mai lungi etape ar fi evaluarea investițiilor străine, procedură care, potrivit lui Dian Popescu, poate dura aproximativ un an. În final, chiar și instalarea unei capacități relativ mici, de 5 MW, poate fi întârziată timp de doi ani.
„În România durează doi ani. De la obținerea terenului, studiul de soluție, autorizația de desființare, aprobarea CEISD pentru investiții și comisia de evaluare a investițiilor străine, care durează un an. Pentru 5 MW am dat o valoare mică, o treime din Bulgaria. Dacă vrei să instalezi 5 MW, îți durează doi ani”, a explicat expertul.
România ar fi plătit Bulgariei 2,4 miliarde de euro
Dian Popescu susține că Bulgaria a urmărit dezvoltarea producției de energie solară din România și a investit rapid în instalații de stocare. Țara noastră ar fi ajuns astfel să exporte energie în anumite perioade, pentru ca ulterior să importe la prețuri mai mari. Potrivit expertului, România ar fi plătit până acum Bulgariei 2,4 miliarde de euro pentru energia importată. Acesta afirmă că țara vecină și-a dezvoltat în numai doi ani capacități de stocare de aproximativ 70 de ori mai mari decât cele realizate prin programul românesc.
„România a dat Bulgariei până acum 2,4 miliarde de euro. Bulgaria, știind că am făcut 8.000 MW de solar și că nu avem ce face cu energia, a monitorizat România. În doi ani, Bulgaria a instalat de 70 de ori mai mult, iar noi avem doar 100 MW. România, raportat la ENTSO-E, la ora aceasta are 500 MW”, a mai spus Dian Popescu.