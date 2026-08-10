Ministerul Energiei ia în calcul oprirea temporară a Unității 2 de la Cernavodă. Secretar de stat: „Efectul acţiunilor de pe Dunăre nu a fost durabil”

Publicat 10 aug. 2026, 11:04 Actualizat 10 aug. 2026, 11:36 Sursă Realitatea.net

România trebuie să fie pregătită pentru o posibilă oprire temporară a Unității 2 de la Centrala Nucleară Cernavodă, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Acesta a declarat la RFI că îmbunătățirea nivelului Dunării, observată după primele intervenții, nu a fost de durată. În cel mai dificil scenariu, ar putea fi limitat consumul marilor companii în orele de vârf. Populația și serviciile esențiale nu vor fi afectate, susține oficialul.

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