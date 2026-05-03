Prețurile mici din Bulgaria au devenit istorie! Cât a ajuns să coste o bere în Balcic: sumele s-au dublat față de România

Vești proaste pentru românii care aleg să plece în vacanță în Bulgaria, așa cum făceau în anii trecuți. Prețurile nu mai sunt ce au fost, conform postărilor din mediul online.

Dacă în trecut Bulgaria era considerată o destinație foarte ieftină, acum, odată cu trecerea la moneda Euro în meniuri și creșterea taxelor, costurile au crescut semnificativ. Mulți români care au vizitat zona recent avertizează că bugetul de vacanță trebuie regândit, fiindcă prețurile mici de altădată au dispărut aproape de tot.

Prețurile mici din Bulgaria au devenit istorie

Comparația directă a meniurilor arată o diferență izbitoare între prețurile din Bulgaria și cele din România. În timp ce la o terasă obișnuită din România o bere la 330ml costă între 13 și 15 lei, în Bulgaria, pentru același produs, turiștii scot din buzunar sume mult mai mari.

De exemplu, o bere la 0,33l este afișată în meniul din Bulgaria la prețul de 6,17 Euro, ceea ce înseamnă aproximativ 31-32 de lei, aproape dublu față de prețul din țară.

Nici variantele de bere locală sau la draft din Bulgaria nu mai sunt un chilipir. O bere la halbă de 0,5l a ajuns să coste aproape 5 Euro (peste 24 de lei), în timp ce în România, sortimente similare se vând cu aproximativ 13-15 lei.

Aceste scumpiri se resimt la fiecare oprire la terasă, transformând o simplă ieșire la un pahar de bere într-o cheltuială serioasă, care îi face pe turiști să se întrebe dacă Bulgaria mai este o destinație accesibilă.