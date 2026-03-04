Sursă: realitatea.net

Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică.

Preţul barilului de ţiţei Brent, extras din Marea Nordului, a ajuns ieri la 82 de dolari, în timp ce cel al gazelor aproape s-a dublat în Europa, după ce Iranul a anunţat că a blocat total accesul tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece zilnic 20% din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat din lume.

Preţul unui litru de benzină standard, în România, a depăşit pragul psihologic de 8 lei, la majoritatea benzinăriilor din ţară, pe fondul războiului din Iran. În cazul motorinei premium, preţurile au sărit de 9 lei la unele benzinării, deşi majoritatea încă o vând cu un preţ mediu de 8 lei şi 85 de bani.

În Brașov, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7 lei şi 99 de bani şi 8 lei şi 18 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 8 lei şi 29 de bani şi 8 lei şi 49 de bani pe litru.