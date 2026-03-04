Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească
Tarife majorate petrol și gaze naturale
Preţurile petrolului şi gazelor continuă să crească, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică.
Preţul barilului de ţiţei Brent, extras din Marea Nordului, a ajuns ieri la 82 de dolari, în timp ce cel al gazelor aproape s-a dublat în Europa, după ce Iranul a anunţat că a blocat total accesul tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece zilnic 20% din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat din lume.
Preţul unui litru de benzină standard, în România, a depăşit pragul psihologic de 8 lei, la majoritatea benzinăriilor din ţară, pe fondul războiului din Iran. În cazul motorinei premium, preţurile au sărit de 9 lei la unele benzinării, deşi majoritatea încă o vând cu un preţ mediu de 8 lei şi 85 de bani.
În Brașov, un litru de benzină standard se vinde cu preţuri între 7 lei şi 99 de bani şi 8 lei şi 18 bani, în timp ce motorina standard se comercializează cu preţuri între 8 lei şi 29 de bani şi 8 lei şi 49 de bani pe litru.
