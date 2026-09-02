Profesorii încă așteaptă banii pentru examenele naționale. Plata întârzie de două luni

Publicat 2 sept. 2026, 08:56 Sursă Realitatea PLUS

Banii destinați profesorilor care au fost lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile.

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