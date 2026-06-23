Economie· 2 min citire

România a primit 2,25 miliarde de euro din PNRR. Nazare: „Este o veste bună, dar și un semnal că banii europeni vin când reformele sunt duse la capăt”

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 14:48
Sursărealitatea.net

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a anunțat că România a încasat marți 2,25 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fonduri nerambursabile aferente celei de-a patra cereri de plată

Suma va fi convertită în lei în aceeași zi și va alimenta contul Trezoreriei, ajutând Ministerul Finanțelor să acopere plăți de aproximativ 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie, fără a fi necesare împrumuturi pe termen scurt sau utilizarea rezervelor valutare.

„Această sumă primită ne ajută să nu ne mai împrumutăm pe termen scurt”

„Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor.”, a transmis Nazare într-o postare pe pagina de Facebook.

Cererea nr. 4 a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, evaluate pozitiv la nivel european, fără nicio suspendare. După această tranșă, România a atras prin PNRR aproximativ 12,97 miliarde de euro, reprezentând aproape 61% din alocarea totală.

Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026

Ministrul a avertizat însă că urmează o etapă decisivă: toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026.

„Fondurile europene nu sunt doar cifre într-un bilanț. Reprezintă șansa de a accelera dezvoltarea României prin investiții care se văd în economie”, a concluzionat Nazare.


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