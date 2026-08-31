UE pregătește o nouă lovitură pentru Rusia. 1.600 de persoane și organizații ar putea ajunge pe lista sancțiunilor

Publicat 31 aug. 2026, 09:45 Sursă Politico

Un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei este pregătit la nivel european, iar lista preliminară include aproximativ 1.600 de ținte. Sunt vizate 800 de persoane fizice și alte 800 de entități juridice, într-o extindere semnificativă a măsurilor restrictive impuse Moscovei.

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