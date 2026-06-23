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Politica· 2 min citire
Adrian Veștea nu a primit votul de învestire. Președintele Nicușor Dan va convoca noi consultări
Adrian Veștea
Publicat23 iun. 2026, 08:14
Sursărealitatea.net
Adrian Veștea nu a reușit să obțină sprijinul necesar în Parlament pentru învestirea noului Guvern. Acesta a fost respins după ce nu a întrunit cele 233 de voturi necesare pentru validarea Executivului.
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