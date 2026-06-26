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Politica· 1 min citire
Alertă aeriană în capitala Ucrainei. Mai multe explozii au fost auzite în Kiev, la scurt timp după avertizare
Alertă aeriană Ucraina
Publicat26 iun. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net
Mai multe explozii au fost auzite joi seară la Kiev, la doar câteva minute după ce forţele aeriene şi autorităţile municipale au avertizat că rachete ruseşti se îndreaptă spre capitala Ucrainei, transmite AFP.
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