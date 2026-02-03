Anca Alexandrescu: ”Bolojan se comportă ca președintele USR, nu PNL. Data viitoare nu va mai câștiga la vot”

Ilie Bolojan este la un pas de a pierde susținerea propriului partid. Asta pentru că se comportă mai mult ca președintele USR, decât al PNL, explică Anca Alexandrescu. În prima ședință de azi a partidului unde s-a discutat numirea noilor lideri de grup ai PNL, Bolojan a fost la un pas de a pierde votul propriilor colegi.

”Bolojan a pierdut jumătate din grupurile parlamentare. Votul a fost 29 la 22 pentru șeful grupului parlamentar, iar la secretar a fost 24 la 27, deci doar două voturi îl despart.

Eu n-am mai auzit până acum să existe un vot atât de strâns. Este foarte clar că Ilie Bolojan data viitoare nu va mai câștiga la vot.

Deja membrii PNL sunt foarte nervoși pentru ceea ce se întâmplă în coaliție și pentru faptul că nu numai că partidul este tras în jos, că deciziile pe care le ia Ilie Bolojan sunt împotriva românilor, ci și pentru faptul că, de fapt, Ilie Bolojan se comportă de ca și cum ar fi președintele USR, nu președintele PNL”, a declarat Anca Alexandrescu.