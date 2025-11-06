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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu, prima reacție după sondajul-șoc: Să te poți uita în ochii oamenilor e ceva rar
Anca Alexandrescu, prima reacție după sondajul-șoc: Să te poți uita în ochii oamenilor e ceva rar
Candidata independentă susținută de AUR urcă pe zi ce trece printre preferințele românilor
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