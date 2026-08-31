Anca Alexandrescu: ”Vine curățenia de toamnă, scăpăm de ăștia de la USR”

Publicat 31 aug. 2026, 21:35 Actualizat 31 aug. 2026, 21:38 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a transmis, în editorialul de deschidere al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, un mesaj tranșant despre actuala situație politică din România și despre evoluțiile care se prefigurează în perioada următoare.

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