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AUR vrea să dea premierul și își asumă guvernarea, negocieri cu Nicușor Dan - SURSE

George Simion, președintele AUR

George Simion, președintele AUR

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat23 iun. 2026, 11:10
Actualizat23 iun. 2026, 11:11
SursăRealitatea PLUS

Conform surselor Realitatea Plus, AUR va cere la consultările cu Nicușor Dan să dea ei premierul, prin urmare să-și asume guvernarea.

Reprezentanții AUR sunt programați să se întâlnească, marți, de la ora 13:30, cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor pentru desemnarea unui premier.

Potrivit surselor Realitatea Plus, delegația AUR intenționează să propună ca partidul să își asume rolul de premier, urmând să identifice o majoritate parlamentară care să susțină un cabinet propus de formațiunea condusă de George Simion.

Dacă nu se va putea constitui o majoritate cu premier AUR, formațiunea condusă de George Simion va cere alegeri anticipate.

Din delegația care va participa la discuțiile cu șeful statului vor face parte liderul AUR, George Simion, Petrișor Peiu, Gianina Șerban, precum și doi europarlamentari ai partidului, Gheorghe Piperea și Adrian Axinia.

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