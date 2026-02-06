Blocaj în dosarul lui Călin Georgescu

Judecătorii nu au ajuns la un consens, fiind chemat un al treilea magistrat pentru „decizia finală”

Procesul lui Călin Georgescu în care se analizează acuzațiile de propagandă legionară a ajuns într-un moment critic de incertitudine juridică. După ce membrii completului de judecată nu au reușit să cadă de acord asupra începerii judecății, instanța a declarat oficial apariția unei „divergențe”. Această situație rară obligă tribunalul să aducă un al treilea judecător în schemă, care va avea rolul decisiv de a înclina balanța într-o direcție sau alta.

Vineri, 6 februarie, instanța a anunțat că, în baza procedurilor penale, cauza a fost repusă pe rol deoarece judecătorii care trebuiau să dea soluția au opinii diferite.

Mecanismul „divergenței”: Când legea are nevoie de un arbitru

În limbaj juridic, acest lucru înseamnă că s-a constatat o „divergență”, iar cei doi magistrați inițiali nu au putut forma o majoritate pentru a lua o hotărâre.

Practic, sistemul de justiție prevede în astfel de cazuri constituirea unui „complet de divergență”. Acestuia i se va alătura un al treilea judecător care va analiza argumentele ambelor părți și va tranșa disputa, oferind votul care va decide viitorul dosarului.

Miza: Începerea procesului pe fond

Dosarul este unul deosebit de important, vizând acuzații grave de propagandă legionară, o temă monitorizată atent în spațiul public și de instituțiile care veghează la respectarea legislației privind interzicerea simbolurilor extremiste. Decizia care se lasă așteptată va stabili dacă probele și rechizitoriul sunt suficient de solide pentru a demara procesul propriu-zis sau dacă există vicii care împiedică judecata.

Până în acest moment, părerile contrare ale judecătorilor au menținut dosarul într-o stare de suspendare, lăsând deschisă întrebarea dacă acuzațiile vor fi analizate pe fond sau dacă parcursul dosarului va fi oprit în camera de consiliu.

Termen scurt pentru soluționarea impasului

Instanța nu a pierdut timpul și a stabilit deja un termen foarte apropiat pentru reluarea discuțiilor. Noul complet, în formulă extinsă de trei judecători, se va întruni luni, 9 februarie 2026, la ora 11:00.

Atât contestatorul, cât și avocatul ales au fost încunoștințați să se prezinte în camera de consiliu, unde se va încerca deblocarea situației. Această ședință de luni va fi momentul adevărului pentru acest dosar, urmând să se decidă dacă „balanța” justiției va înclina spre începerea oficială a procesului sau spre o altă soluție procedurală.