Bolojan pune tunurile pe Capitală: spune că Primăria e „într-o situație gravă”, dar blochează ajutorul până la „reforme”

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre situația financiară a Bucureștiului și a descris Primăria Generală ca fiind într-o stare gravă.

Premierul Ilie Bolojan a declarat la Antena 3 CNN că Bucureștiul se confruntă cu o criză financiară serioasă. „Bucureștiul, din punct de vedere bugetar, Primăria Generală, este într-o situație gravă, aceasta este realitatea”, a spus premierul. El a explicat că municipalitatea are datorii mari către operatorii principali, atât la termoficare, cât și la transportul public, iar aceștia la rândul lor au restanțe către alți furnizori.

Potrivit lui Bolojan, situația arată o „subfinanțare cronică” a Primăriei Generale, cauzată de decizii luate în ultimii ani. El a precizat că instituția a pierdut constant din cota de impozit care îi revenea, coborând la aproximativ 40%, fiecare procent însemnând aproape 100 de milioane de lei. Premierul spune că această scădere a contribuit direct la problemele actuale.

Întrebat dacă Guvernul va interveni financiar, Bolojan a transmis un mesaj strict: „Îl ajutăm cu finanțări în condițiile în care și Primăria Generală face reformele necesare”. El a avertizat că, în lipsa unei condiționări ferme, orice altă primărie ar putea cere bani fără să își asume restructurări. Premierul a punctat că astfel de practici ar continua un model pe care îl critică: „Din păcate, guvernele noastre au făcut niște lucruri față de administrație care n-au stimulat performanța. Au încurajat, iertați-mă, în multe locuri statul cu mâna întinsă la guvern”.

Bolojan a oferit și exemple de investiții pe care le consideră greșite în administrațiile locale: stadioane impecabile în comunități fără activitate sportivă sau școli reabilitate în localități cu foarte puțini elevi. În privința creșterii impozitelor pe proprietate de la 1 ianuarie, premierul a spus că „ar fi anormal să creștem aceste impozite și să nu punem o presiune pe administrație să-și reducă cheltuielile de funcționare”.

El a explicat că oamenii acceptă taxe mai mari doar dacă văd rezultatele. „Dacă cetățenilor li se demonstrează că banii contribuiți în plus înseamnă un drum asfaltat, o canalizare, o rețea de gaz, o localitate mai curată sau o școală mai bună, oamenii înțeleg și acceptă”, a afirmat premierul.

Referindu-se la discuțiile legate de ziua liberă pentru bugetari, Bolojan a spus că recuperarea nu poate fi lăsată la latitudinea fiecărei instituții: „Dacă o anumită dată trebuie transformată într-o zi liberă, trebuie să facem o recuperare într-o zi anume. Ideea asta că vom recupera fiecare când poate este una incorrectă”. Premierul a subliniat că experiența arată că, în asemenea situații, recuperarea „în foarte puține locuri se recuperă efectiv”.