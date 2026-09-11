Claudiu Târziu: „România nu poate urma modelul politic al Germaniei și al partidului AfD. Sunt realități total diferite”

Claudiu Târziu, lider al Partidului Acțiunea Conservatoare, susține că România nu poate urma modelul politic al Germaniei și al partidului AfD, întrucât realitățile politice din cele două țări sunt diferite.
În opinia sa, nemulțumirea socială existentă în România este însă reală și poate constitui baza pentru construirea unei alternative politice la actuala clasă conducătoare.
Târziu afirmă că, spre deosebire de Germania, unde dreapta politică este dominată de un singur partid important în zona radicală, în România există mai multe formațiuni apărute pe fondul dorinței de schimbare a clasei politice.
„Da, putem să facem tot felul de asemănări cu Germania, dar trebuie să luăm în calcul și ceea ce ne desparte în cazul AfD și în ceea ce se întâmplă politic în Germania”, a declarat Claudiu Târziu.
Liderul Acțiunii Conservatoare susține că partidele tradiționale au dezamăgit electoratul de-a lungul anilor și consideră că actuala clasă politică este, în acest moment, incapabilă să ofere soluții eficiente.
„În România sunt mai multe partide născute dintr-o necesitate de schimbare a clasei politice, care nu doar că a dezamăgit, rând pe rând, ani de-a rândul electoratul, dar se dovedește și ineficientă și, iată, în mare parte din punct de vedere politic astăzi, pentru că nu e în stare să dea naștere unui guvern valid”, a afirmat acesta.
Târziu: Alternativa nu se va construi în jurul unui singur partid
Claudiu Târziu consideră că alternativa politică din România nu se va coagula în jurul unei singure formațiuni. El a apreciat activitatea AUR în zona de protest și organizare politică, dar a spus că partidul trebuie să ofere soluții guvernamentale mai convingătoare.
„În niciun caz eu nu cred că se va face în România, cel puțin, în jurul unui singur partid, din multe motive”, a declarat Târziu.
În același timp, acesta a recunoscut că AUR s-a dovedit „foarte bun ca partid al protestelor”, fiind o formațiune „foarte organizată” și „foarte activă”, dar a pus sub semnul întrebării capacitatea partidului de a convinge electoratul în privința unui program de guvernare.
„Nu a pus pe masă încă soluții care să convingă electoratul, cel puțin. Și aici trebuie lucrat”, a spus liderul Acțiunii Conservatoare.
În opinia sa, există suficiente resurse umane și politice pentru construirea unei alternative reale, însă aceasta trebuie să vină la pachet cu un program de guvernare coerent.
„Statul român trebuie refondat din temelii”
Claudiu Târziu susține că orice program serios de guvernare ar trebui să pornească de la o reformă profundă a statului român, atât la nivel constituțional, cât și instituțional și administrativ.
„Eu cred că sunt resurse, și umane, și de inteligență, și politice, astfel încât să putem oferi românilor o alternativă reală la partidele care conduc astăzi România și să ne asumăm să oferim un program de guvernare serios”, a afirmat el.
Potrivit lui Târziu, schimbarea ar trebui să înceapă chiar de la modul în care este construit și funcționează statul.
„Un program serios de guvernare începe cu următoarea frază: «Stimate doamne și stimați domni, statul român trebuie refondat din temelii» — din punct de vedere constituțional, din punct de vedere instituțional, din punct de vedere al funcționării în toate structurile lui administrative și politice”, a declarat liderul Acțiunii Conservatoare.
Critici privind alegerile și încrederea românilor în vot
Târziu consideră că una dintre cele mai grave probleme ale momentului este pierderea încrederii unei părți importante a populației în procesul electoral. El susține că alegerile din ultimii ani au fost profund viciate și acuză puterea politică de responsabilitate pentru această situație.
„Să ne asigurăm că aceste alegeri nu vor mai fi «furate», așa cum au fost în 2024, nu vor mai fi anulate, cum au fost alegerile prezidențiale, și nu vor mai crea o nouă dezamăgire”, a afirmat Târziu.
Potrivit acestuia, anularea alegerilor prezidențiale și lipsa unei explicații pe care populația să o considere convingătoare au afectat încrederea în dreptul la vot.
„România este dezamăgită de politică pentru că nu mai crede în dreptul ei la vot”, a spus liderul Acțiunii Conservatoare.
Târziu a criticat și modul în care s-au desfășurat alegerile europarlamentare, locale și parlamentare, precum și scrutinul prezidențial, afirmând că acestea au fost „profund viciate”.
Schimbarea Constituției și alegeri anticipate
În ceea ce privește actuala criză politică, Claudiu Târziu susține că prevederile constituționale sunt prea permisive și trebuie modificate astfel încât să existe obligații clare pentru președinte și Parlament în procesul de formare a unui guvern.
„De asta suntem în situația în care un președinte nu este în stare, nu vrea sau nu admite să desemneze un premier, pentru a se trece la votarea unui guvern”, a afirmat el.
Liderul Acțiunii Conservatoare spune că nu exclude varianta alegerilor anticipate, dar consideră că aceasta trebuie să fie rezultatul unor prevederi constituționale clare.
„Vom vedea noi după aceea dacă este nevoie să ajungem la alegeri anticipate sau nu. Constituția este destul de laxă aici și iată că trebuie schimbată”, a declarat Târziu.
În viziunea sa, președintele ar trebui să aibă obligația de a desemna un premier, iar Parlamentul să fie obligat să voteze un guvern. În cazul în care aceste proceduri eșuează, Constituția ar trebui să prevadă automat declanșarea alegerilor anticipate.
„Președintele trebuie să aibă obligația de a desemna, iar Parlamentul să aibă obligația de a vota. Iar dacă nu, prin prevederi obligatorii ale Constituției, trebuie să ajungem la alegeri anticipate”, a concluzionat Claudiu Târziu.