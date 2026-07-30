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Politica· 1 min citire
Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică! SUA au bombardat ținte militare din Iran
Război Orientul Mijlociu/Profimedia
Publicat30 iul. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net
Statele Unite au lansat miercuri seară o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte militare din Iran, ca răspuns la tentativa Teheranului de a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), operațiunea a durat aproximativ două ore și a vizat infrastructura militară iraniană.
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