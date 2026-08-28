Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu au transmis scrisori de condoleanțe la moartea Regelui Harald

Custodele Coroanei Române, Margareta, a transmis vineri scrisori de condoleanțe Majestății Sale Regelui Haakon al VIII-lea și Majestății Sale Regina Sonja, după decesul Regelui Harald al Norvegiei.
'Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul a Majestății Sale Regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Legătura dintre Familiile Regale ale României și Norvegiei au fost strânse, de mai multe generații încoace. Mama Reginei Ana, Principesa Margareta a Danemarcei, a fost înrudită cu ambii părinți ai Regelui Harald, Regele Olaf al V-lea și Principesa Moștenitoare Martha. Regele Mihai și Regina Ana au fost, de asemenea, deseori alături de Regele Olaf, precum și de Regele Harald și de Regina Sonja, de-a lungul deceniilor de exil și după 1989', se precizează pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.
Sursa citată menționează că Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au fost oaspeții Regelui Harald și ai Reginei Sonja la Oslo, cu ocazia vizitelor Regelui Mihai pentru NATO, în 1997 și 2002, iar de-a lungul anilor cele două Familii Regale s-au întâlnit adesea, în ocazii de familie sau sărbătoriri oficiale, la Luxemburg, Londra, Madrid, Atena și, cu câteva luni în urmă, la Stockholm.
'Custodele Coroanei și Principele Radu au avut afecțiune și respect pentru Regele Harald și au admirat neîncetat remarcabilul său leadership, curajul cu care a înfruntat dificultăți, dragostea, demnitatea și loialitatea cu care și-a servit Națiunea, reformând și modernizând monarhia, păstrând totodată un profund respect pentru tradiție. Custodele Coroanei transmite, în numele Familiei Regale a României, condoleanțe poporului norvegian, la ceasul de despărțire de regele lor iubit și respectat, și este alături de toți cei care suferă în aceste momente', se mai arată în mesajul postat de Familia Regală a României.
Regele Norvegiei, Harald al V-lea, a murit vineri dimineață, după mai mult de 10 zile de spitalizare.
El a fost succedat de fiul său, cunoscut până acum sub numele de Prințul Moștenitor Haakon.
Noul monarh al Norvegiei a luat numele de Regele Haakon al VIII-lea.