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Politica· 2 min citire
Denise Rifai a ajuns la DNA. Audieri maraton în dosarele lui Ciucu - VIDEO
Denise Rifai
Denise Rifai a ajuns în urmă cu scurt timp la sediul DNA. Jurnalista este cercetată în dosarul în care este vizat și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.
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