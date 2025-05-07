DOVADA CĂ REALITATEA PLUS A AVUT DREPTATE. CE GAFĂ A FĂCUT NICUȘOR DAN LA DEZBATEREA CU GEORGE SIMION

Nicușor Dan s-a dat de gol la prima confruntare cu George Simion

Nicușor Dan s-a dat de gol la prima confruntare cu George Simion. Președintele are un instrument foarte puternic..și anume influența sa în justiție", a spus Nicușor Dan în fața românilor.

Invitat miercuri, 7 mai 2025, la o conferinta organizata de Blocul National Sindical (BNS), Nicusor Dan a anuntat ca in cazul in care va fi ales presedinte al Romaniei va influenta Justitia.

Mai exact, raspunzand unei intrebari care privea dezvoltarea zonei de transporturi, Nicusor Dan a explicat ca presedintele are in mana un instrument foarte puternic. Este vorba despre “influenta sa in Justitie”. Nicusor Dan a mers mai departe si a explicat ca presedintele se poate lupta cu coruptia.

“Ce poate sa faca presedintele? Poate sa faca doua lucruri. El are in mana un instrument foarte puternic, influenta sa in Justitie, care inseamna posibilitatea sa de a lupta cu coruptia, care paralizeaza multe sectoare, inclusiv zona de achizitii publice la care faceti referire”, a spus Nicușor Dan în cadrul evenimentului.

Declarația sa confirmă ceea ce Realitatea PLUS a dezvăluit de mult timp. În spatele lui Nicușor Dan se află sistemul și chiar în aceste momente se pune la punct planul cătușelor.

