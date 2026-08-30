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Politica· 1 min citire
Fănel Bogos, față în față cu Anca Alexandrescu. Dezvăluiri explozive la „Culisele Statului Paralel”, de la ora 20:55
Publicat30 aug. 2026, 10:38
Actualizat30 aug. 2026, 10:39
SursăRealitatea PLUS
Omul momentului, Fănel Bogos, vine în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, în această seară, de la ora 20.55!
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