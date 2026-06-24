Grindeanu se delimitează de modelul Bolojan: „Reforma administrației nu înseamnă oameni dați afară”

Sorin Grindeanu transmite un mesaj dur în pline negocieri pentru formarea viitorului guvern și încearcă să se delimiteze de modelul de reformă asociat mandatului lui Ilie Bolojan. Liderul PSD spune că reforma administrației nu trebuie redusă la concedieri și tăieri făcute la grămadă, ci trebuie să pornească de la o analiză clară a situației din teritoriu.
Mesajul vine într-un moment în care social-democrații discută intrarea la guvernare și susținerea lui Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. În același timp, declarația lovește direct în direcția promovată de Bolojan, criticată pentru abordarea rece, dură și orientată mai degrabă spre tăieri decât spre reconstrucție administrativă.
Grindeanu se delimitează de reforma prin concedieri
Grindeanu spune că statul are nevoie de un audit al administrației, adică de o privire atentă asupra felului în care funcționează instituțiile, înainte de orice măsură radicală. Practic, liderul PSD transmite că reforma nu trebuie făcută cu securea, ci cu responsabilitate.
„Mai devreme, și o să-mi cer scuze că spun lucruri din ședință, colegul meu, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabi Zetea, în 10-15 minute, a spus pe scurt câteva lucruri despre de ce trebuie să intrăm la guvernare și ce ar trebui să facem. A enumerat. Haideți să vă dau un exemplu. Reforma administrației. Reforma administrației nu înseamnă să dăm oamenii afară. Reforma administrației trebuie să însemne cu totul și cu totul altceva. Și anume, în primul rând, să știm de unde plecăm. Și noi le știm. Un soi de audit, dacă vreți, al administrației și ceea ce avem de făcut, unde vrem să ajungem și cum ajungem acolo.
Un exemplu mai concret. Gabi spunea mai devreme că trebuie să fim curajoși. Avem 1.700 de primari din 3.200. Noi trebuie să venim și să spunem că nu mai poate să existe comune, de exemplu, în România, sub 1.500 de locuitori. Că trebuie să acționăm chirurgical din acest punct de vedere și avem toată hotărârea să facem acest lucru. Ăsta e un exemplu minor față de tot ceea ce ar trebui făcut în acest moment. Și da, dacă voi primi mandatul de prim-ministru, vă anunț că nu voi avea niciun vicepremier. Nu cinci, niciunul”, a subliniat Grindeanu.