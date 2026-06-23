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Ilie Bolojan ar putea fi chemat la audieri, în 3 dosare DNA - SURSE

Audieri DNA

Audieri DNA

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 10:09
Sursărealitatea.net

Ilie Bolojan ar putea fi chemat să dea explicații în fața procurorilor DNA, spun surse apropiate. În fața anchetatorilor ajung mai mulți grei din PNL. Cipian Ciucu, primarul capitalei este acuzat de luare de mită, iar mâine este așteptat să semneze controlul judiciar. Ilie Bolojan și Dan Motreanu, cei care au coordonat campania electorala a acestuia, ar putea să ajungă și ei la audieri.

Audierile continuă la sediul DNA, unde premierul interimar Ilie Bolojan este așteptat să ofere explicații în trei dosare diferite.

Primul este dosarul în care Ciprian Ciucu este acuzat de luare de mită. Fostul primar al Sectorului 6 a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi emis un aviz de urbanism pentru un proiect imobiliar susținut ulterior de dezvoltatorii care ar fi finanțat campania sa electorală printr-o firmă de publicitate și cu ajutorul unui influencer. Ancheta indică faptul că această campanie ar fi fost coordonată de Ilie Bolojan și Dan Motrean, motiv pentru care cei doi sunt așteptați la DNA.

Un al doilea dosar o vizează pe Oana Ghiorghiu, acuzată de trafic de influență, ancheta fiind deschisă in rem după o plângere depusă de fostul șef al ADR.

Al treilea dosar îl privește pe omul de afaceri Fănel Bogo, acuzat la rândul său de trafic de influență. În toate cele trei cauze, Ilie Bolojan ar urma să fie audiat, iar surse judiciare susțin că și alți lideri PNL ar putea ajunge la DNA în perioada următoare.

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