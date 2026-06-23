Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni: PNL propune un „pact pentru România”. Partidul a pus pe masă două variante de guvern minoritar

PNL a venit la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea unui acord politic între partidele care susțin viitorul guvern. Ilie Bolojan a declarat că, în actualul context politic, aceasta ar fi cea mai rapidă soluție pentru formarea unui Executiv și evitarea unei noi perioade de instabilitate.
„Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârșitul anului.”
PNL cere asumarea reformelor și evitarea moțiunilor de cenzură
Potrivit lui Ilie Bolojan, acordul ar trebui să includă angajamente privind reducerea deficitului bugetar, implementarea reformelor asumate prin PNRR și menținerea accesului la fondurile europene.
„Forțele politice care, într-adevăr, înțeleg situația dificilă a țării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme din PNRR imediat după instalarea guvernului, în așa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție sub formă de granturi și să nu pierdem finanțarea investițiilor importante în autostrăzi, în școli, în spitale.”
Liderul PNL a mai susținut că partidele semnatare ar trebui să își asume și o perioadă de stabilitate parlamentară, fără moțiuni de cenzură pe temele incluse în acord.
„De asemenea, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în așa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze.”
Bolojan a mai declarat că PNL susține mai întâi semnarea unui acord politic valabil până la finalul anului. În baza acestui pact, liberalii spun că s-ar putea merge apoi pe una dintre cele două variante de guvern minoritar aflate în discuție.
„Un astfel de guvern, care s-ar forma, să poată să lucreze și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.”
Liderul PNL a susținut că tensiunile politice actuale nu au fost provocate de liberali și că, după încheierea unui acord, ar putea fi luate în calcul două formule de guvernare.
Cele două variante puse pe masă de PNL
„Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu Partidul Național Liberal le-a generat, considerăm că, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.”
Bolojan a mai spus că PNL ar putea vota instalarea unui guvern minoritar în jurul PSD, dacă nu va fi acceptată varianta pe care liberalii spun că și-o asumă alături de partenerii lor.
„Noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne-o asumăm de guvern cu partenerii noștri.”
PNL urmează să discute aceste variante în Biroul Național, convocat în cursul după-amiezii.