Liderii PSD au ieșit la atac după negocierile eșuate. Atac dur la adresa lui Bolojan: „Își bate joc de români!”

Scris de Andreea Damian Publicat: 27 iun. 2026, 08:16

Tensiunile dintre PSD și PNL cresc după eșecul discuțiilor dintre partide și președintele Nicușor Dan. Liderii social-democrați au lansat mai multe atacuri la adresa lui Ilie Bolojan, pe care îl acuză că prelungește criza politică și că pune în pericol formarea unui nou Guvern, potrivit Realitatea PLUS.

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