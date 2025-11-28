Manevrele sistemului, dejucate de Anca Alexandrescu în direct la Realitatea PLUS. ”Victoria mea la București va duce la căderea Guvernului”

Anca Alexandrescu a revenit în forță la Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a revenit în forță la Realitatea PLUS, însă nu singură, ci împreună cu echipa sa de specialiști cu care are de gând să facă o reformă a Bucureștiului. Candidata Independentă la Primăria Capitalei a prezentat planul de guvernare locală pe care vrea să îl implementeze în primele 100 de zile, după câștigarea alegerilor din 7 decembrie.

Urmăriți declarațiile Ancăi Alexandrescu, în exclusivitate la Realitatea PLUS:

”Pe mine nu mă miră că nu au vrut să vină. Bine, dincolo de faptul că sunt ocupați să se certe între ei și să se bălăcărească, e treaba lor, eu nu vreau să intru în această mocirlă. Azi am fost în ședința de consiliu și am văzut ce se întâmplă la București, Bucureștiul arată exact cum a fost azi în ședința de consiliu: haos, luptă politică, se jicnesc unii pe alții. Nu are nicio legătură cu cetățeanul, totul este despre lupta lor politică, despre interesele lor, își împart banii în funcție de interesele politice. Cetățeanul nu există!

Asta se întâmplă de altfel și în această campanie: atacuri mizerabile, s-au năpustit toți asupra mea. Nu mă interesează, eu nu ripostez, nici nu mă interesează, e problema lor.

Toți sunt în fibrilați pentru că toți mă atacă pe mine. Eu m-am dus și am arătat ce se întâmplă în Sectorul 4. Deci, ei de fapt au un tupeu extraordinar pentru că și domnul Băluță, și domnul Ciucu, și domnul Drulă, sunt reprezentanții coaliției răului, coaliția care a îngenunchiat România și românii, care i-a sărăcit, care le-a mărit taxele și impozitele, care a tăiat tot ce se poate tăia și vin acum domniile lor și promit marea cu sarea. Ei au fost până acum la sectoare, de ce nu au făcut lucrurile astea până acum așa cum puteau să facă acolo la sectoarele lor?

Vine acum domnul Băluță și spune: Domnule, 500 de lei pentru cei care au pensii mai mici de 2.500 de lei. Păi de ce nu a dat până acum la Sectorul 4? Dar domnule face parte din această guvernare, este vicepreședinte la PSD, da? Este la guvernare!

Un lucru este foarte clar, Bucureștiul ăsta are nevoie să fie condus, nu administrat. Cine să îl conducă? Domnul Drulă care îl are proptea pe Nicușor Dan și plânge la fiecare apariție a lui Nicușor Dan: Susține-mă și pe mine! Mai are un pic și îi pupă pantofii.

Domnul Ciucu care e mâna dreaptă a domnului Bolojan? Vă aduceți aminte că a fost un episod când domnul Bolojan mi-a spus: Tu să taci! Vă aduceți aminte? Păi, cum poate domnule, să conducă astfel de personaje?

Domnul Băluță care se ducea și îi pupa mâna domnului Nicușor Dan? Adică, cine? Acești bărbați vor să conducă Bucureștiul? Păi, dar ei nu au fost în stare să conducă sectoarele, au primit ordine de la partid și asta fac în continuare. Îi aud pe toți: Am făcut, am adus bani! Păi ați făcut că pentru că asta ați fost aleși.

De unde a adus domnul Băluță bani, i-a adus de la el de acasă? Nu, i-a dat domnul Ciolacu! De ce? Ca să o omoare pe doamna Gabriela Firea. Tot jocuri politice și aranjamente, nimeni nu vorbește despre cetățean.

Azi m-am dus, binențeles că nu mă lăsau să intru, din nou, la PMB și le-am transmis de problemele de care sunt interesați cetățenii Bucureștiului, ei nu au nicio legătură cu problemele astea, ei trăiesc în bula lor.

Nu se va mai întâmpla lucrul acesta pentru că eu o să ajung primar general și eu voi fi șefa lor și am să îi pun pe toți la masă și eu o să lucrez cu toți, chiar dacă domnul Ciucu a spus că nu poate să lucreze cu mine, nu va avea de ales. Va trebui să lucreze cu mine.

Dumneavoastră vă doriți un primar general care spune că nu poate să lucreze cu cineva? Un primar care dincolo de faptul că e misogin, asta am văzut e problema domniei sale, sper că nu vorbește așa și cu soția domniei sale. (...) Au încercat și cu mine tot felul de mizerii, și cu viața mea, și cu familia mea, pentru mine nu există, eu îi ignor. Singura mea raportare este la cetățeni, pentru mine nu contează decât cetățenii.(...)

Eu astăzi am venit împreună cu echipa mea să vă spun ce o să facem în primele 100 de zile și cum o să rezolvăm problemele, că ei pe hârtie promit, arată planuri. Astăzi am fost la ședința de consiliu general și toți se plângeau: Domnule, nu ne dă Guvernul bani.

Deci, ei sunt mai rău decât pe vremea lui Ceaușescu, ei așteaptă banii de la Guvern. Păi domnule nu așa dezvolți un oraș. Eu vreau ca orașul ăsta să fie motorul de dezvoltare al României, de aici, de la București, să pornească renașterea țării, să fie un motor de dezvoltare, să fie cele mai multe investiții, să își dorească toți investitorii să vină la București pentru că au un partener serios, o mână forte”.

Anca Alexandrescu spune răspicat că Bucureștiul nu poate fi schimbat de reprezentanții celor care îi sărăcesc pe români - VIDEO

”Numai o femeie poate să facă ordine în București”

”Acum spune tu, când nu ai o femeie în casă se simte? Numai o femeie poate să facă ordine la București. Este un haos în București, am fost în toate sectoarele, am fost în centrul Bucureștiului, totul este dezorganizat, nimeni nu a integrat ce se întâmplă în București, din cauza aceasta se întâmplă și probleme cu traficul, nu se termină lucrările, se scurg banii.

În seara asta am venit cu domnul profesor Petrișor Peiu căruia vreau să îi mulțumesc pentru contribuția la programul nostru de guvernare locală, cel care vă va explica cum vom aduce bani la București, nu cum vom sta cu mâna întinsă la Guvern și la politic să primim bani. (...) Trădătorii suveraniști sunt în altă parte și să știți. Acum se cerne sita și eu sunt convinsă că românii inteligenți au văzut care sunt trădătorii.

Alături de mine în această seară este și domnul Mihai Enache căruia îi mulțumesc pentru experiența adusă. Este extrem de bine pregătit și mă bucur că este alături de mine, împreună vom face ordine la București și vom face dreptate.

Nu în ultimul rând, doi prieteni apropiați, profesioniști. Am spus clar că Mihai Belu va fi șeful la control, ca să spun așa, el se va ocupa de un lucru extrem de important pe care mi l-au cerut toți bucureștenii. Mihai se va ocupa, în primul rând, să avem grupat toate dosarele grupurilor de interese care mișună în jurul atât al Primăriei Capitalei, cât și la primăriile de sector, dar primul lucru pe care îl vom face va fi să luăm la bani mărunți toate cheltuielile și contractele de până acum.

Nu în ultimul rând, prientenul meu, cel mai bun specialist în energie, Dian Popescu. Îți mulțumesc că ești alături de mine.

Vreau să spun cum vom pune în aplicare tot ceea ce promitem. Primul lucru pe care mi l-au cerut toți românii și cei care nu sunt din București pentru că vor să vadă acest lucru: auditul tuturor contractelor de achiziții publice pentru a opri jaful și risipa. Este extrem de important pentru că din ce am văzut noi și din informațiile care există public în acest moment, în termen de 60 de zile noi putem să facem o economie de aprox. 2 miliarde de lei, după ce vom lua la mână aceste contracte.(...)

Una din promisiunile mele pe care le-am făcut și lui Makaveli, și pe care am făcut-o tuturor românilor cu care m-am întâlnit, a fost aceea că vom relua plățile pentru persoanele cu dizabilități. În acest moment, există o întârziere de 17 săptămâni a acestor ajutoare. Am vorbit cu doamna director de la Direcția de Asistență Socială, există o lipsă de 20 și ceva de milioane de lei pe lună, din acest motiv nu se plătesc și bineînțeles, că vom putea rapid să facem acest lucru. Plus, reluarea unor proiecte sociale pe care le-a adus Gabriela Firea, iar Nicușor Dan le-a blocat.

(...) Este corect și ceea ce am spus despre faptul că Băluță, aveți grijă! Dacă îl votați la București o să vă pună tuturor o taxă în plus pentru locul de parcare de 540 de lei.

Următorul pas, analiza numirilor politice, pentru că astăzi nu sunt numiri pe criterii de competență. M-am uitat și eu pe toate Consiliile de Administrație, bineînțeles, că toate numirile sunt politice, în toate CA-urile din subordinea Primăriei.

Vom plafona și indemnizațiile de ședință, nu va mai fi dezmățul de acum. O să reducem și numărul de membri din CA-uri cu 30% și vom reduce indemnizațiile cu 50%, ca să fie clar. Păi trebuie economie, nu?

Planul de Urbanism General trebuie imediat pus pe masă pentru a opri toată degringolada. Vorbim de dezmățul construcților, faptul că PUG-ul nou nu este pus în aplicare permite încă ca pe anumite spații verzi sau vechile baze sportive să existe posibilitatea să se constuiască pentru că ele apar în PUG ca și curți, construcții, cum este și acea bucată din IOR. Un nou Plan de Urbanism General care este finalizat în proporție foarte mare va bloca toate aceste eventuale construcții și vom putea să facem rapid spațiile verzi despre care am vorbit: IOR, Esplanada Unirii și alte zone care pot fi redate cetățenilor.

Voi chema minim o dată pe lună toți prmiarii de sectoare la masă. În primele două săptămâni, după ce vom analiza din punct de vedere legal și din punct de vedere al utilității pentru cetățeni voi debloca toate proiectele pe care le-au avut blocate primarii de sector din cauza lui Nicușor Dan, dar repet, numai după analizarea legalității și după analizarea utilității pentru cetățeni.

Apoi, voi chema toți deținătorii de utilități, în primele trei luni de zile, și voi discuta cu ei în așa fel încât în momentul în care se face o lucrare de infrastuctură să fie schimbate toate utilitățile. Lucrările să nu mai fie făcute într-un haos pe care îl avem astăzi, să se înceapă lucrări în paralel, să se blocheze circulația. Nu vor mai face lucrări primăriile de sector decât după ce vor fi discutate la PMB și vom coordona cu Comisia de Circulație în așa fel încât traficul să nu mai fie blocat.

(...) Sunt niște măsuri care se pot lua imediat, într-un timp foarte scurt. Doar trebuie să se așeze la masă toate primăriile și cu toate instituțiile responsabile în așa fel încât să se deblocheze aceste tronsoane.

Voi invita toți reprezentanții hipermarketurilor din București și le voi cere să participe sub diverse forme la bunăstarea cetățenilor din București. Primul lucru pe care îl voi cere este să pună la dispoziția cetățenilor rezidenți din zona adiacentă parcările pe timpul nopții, gratuit.”

”Din 8 decembrie toate birourile se vor muta în stradă”

”Apoi, voi chema toți dezvoltatorii imobiliari, împreună cu Uniunea Arhitecților, cu primarii de sector, și vom stabili niște reguli clare de dezvoltare. Toate aceste întâlniri se vor desfășura public, se vor transmite live, oricine dorește poate să urmărească aceste discuții, presa poate să participe, nu vor exista discuții închise în birouri.

Din 8 decembrie toate birourile se vor muta în stardă, nu va mai sta nimeni în birou. Consilierii nu vor mai putea să intre în ședințe online pentru că nu mai suntem în pandemie, este o prostie.

Am de gând și mizez pe omenia membrilor Consiliului General, pe conștiința lor și îi voi lua cu mine pe teren să vadă ce probleme au cetățenii.

După săptămânile în care am fost în stradă am adăugat la programul de guvernare locală un capitol pentru eradicarea sărăciei în București. Nu mi-am imaginat vreodată, că într-o capitală europeană, în 2025, poate să fie atâta sărăcie. Este incredibil.

Bucureștiul stă astăzi pe un butoi cu pulbere. În absolut toate sectoarele din București există blocuri care sunt bombe cu ceas. În absolut toate sectoarele sunt ghetouri, blocuri, cu improvizații electrice, la gaze, care pun în pericol viața a mii de oameni. Unde sunt administratorii orașului? A trecut vremea administratorilor care pun panseluțe e nevoie de un primar care să știe să conducă, să aibă autoritate, să aibă viziune. (...)

Vă dați seama când ajungem acolo și luăm contract cu contract câți bani o să tăiem de la aceste nenorociri și se vor duce acolo unde trebuie: pentru tineri, pentru sănătate, pentru educație, pentru că avem nevoie să investim în spitale. Bani aruncați pe fereastră la găștile de partid. (...)”

”Ghiță a încercat să preia administrarea Stadionului Național”

”La Compania Municipală de Parking este o altă mafie a domnului Sebastian Ghiță, pentru că socrul domnului Sebastian Ghiță este acolo. Firma apropiaților domnului Ghiță încasează bani din parcare pe un soft care vă ia pe fiecare oră în parte câte 1 leu și ceva în plus. Toate contractele astea vor fi tăiate. Astăzi am aflat că domnul Ghiță voia să preia administrarea la Stadionul Național. Ce să vezi? Venim să facem curățenie generală. (...)

Deși este un mandat parțial pentru că sunt mai puțin de 3 ani până la următoarele alegeri, toate partidele care sunt acum la guvernare s-au dus în cap, îi va obliga să fie orientați către cetățean și către ce așteaptă cetățeanul, asta va fi șansa noastră să putem să punem în aplicare acest proiect, acest program pentru că sunt foarte mulți care spun: Nu o să puteți. Ba o să putem! O să vedeți.(...)

Domnul Nicușor, independent fiind, ar fi putut să facă foarte multe lucruri, dar el a avut niște idei, foarte puține și fixe, nu le-a rezolvat nici pe alea, a blocat tot orașul. (...)

Peste tot pe unde am trecut s-a întâmplat câte ceva. Mai avem o săptămâna de campanie, vă rog frumos să îmi scrieți pe Facebook, unde vreți să mai venim ca să se mai rezolve din lucruri, că după aia vin eu și le rezolv. (...)

Am văzut toate clădirile pe care PMB le are în conservare, e mult spus în conservare, este ceva absolut îngrozitor. Din păcate, singurul care a făcut ceva în Centrul Istoric a fost domnul Sorin Oprescu, dar de atunci a încremenit în timp Centrul Istoric. Să spunem adevărul, acolo este raiul drogaților. Noaptea este extrem de periculos. (...) Vom face inventarul tuturor acestor clădiri, nu numai a clădirilor istorice, ci și a locuințelor, le vom publica pe site-ul PMB și vom invita toți investitorii interesați să investească. Vom face un parteneriat cu primăria, un anumit număr de ani nu vor plăti chirie, le vor da comunității, le vor folosi și după câțiva ani vor plăti chirie.

(...) În momentul în care noi luăm ELCEN-ul, luăm toate aceste măsuri, facturile vor fi mai mici decât sunt acum și nu se vor mai plăti subvenți, banii din subvenții se vor duce la protecție socială. (....)

Totul a fost făcut în detrimentul cetățeanului, noi venim și rezolvăm problemele astea. În șase luni de zile și finanțarea, nu stăm nici cu mâna întinsă la buget, oamenii o să plătească prețul corect, mai mic decât plătesc acum, scăpăm și de subvențiile acestea uriașe care se duc din buget. (...) Bucureștiul nu mai este ce a fost odată, oamenii au venituri mici și e nevoie de aceste proiecte sociale pe care Guvernul oricum le va scoate. (...)”

”Vreau să punem Bucureștiul pe harta lumii”

Noi trăim, avem soluțiile, nu inventăm apa caldă, sunt lucruri care s-au aplicat în alte părți. (...) Până să mă înscriu în cursa asta am mers pe Calea Victoriei, oamenii au nevoie de cineva, primăria trebuie să fie partenerul acestor investitori. Eu voi fi deschisă către toți, nu mă interesează că l-au votat pe Nicușor Dan, nu îmi pasă. Vreau toate proiectele bune, vreau să punem pe harta lumii Bucureștiul. (...) Bucureștiul să fie motorul acestei țări, am ajuns să fim ultimii, nu se poate! (...)

Ați văzut, când este vacanță se circulă mult mai ușor în București. De ce să nu introducem, cum au fost, de altfel, acele microbuze școlare? Există în toată lumea conceptul ăsta, de ce Bucureștiul nu poate să aibă așa ceva? (...)

Am auzit că domnul Băluță vrea să se ducă în cartierul Henri Coandă că i-au făcut ăia de la Antena 3 o emisiune să îi pregătească terenul. Păi, cine a fost până acum la guvernare, nu partidul domnului Băluță, de ce nu a rezolvat problemele oamenilor din cartierul Henri Coandă? Cine a fost la Guvernare? Cine mai înghite aceste mizerii și aceste minciuni?

Domnul Băluță, domnul Ciucu, domnul Drulă, ați văzut pe oricare dintre ei să spună: Alo, Bolojan, ce faci măi, de ce crești taxele și impozitele? De ce vrei să le iei casele oamenilor, de cei tot de la oamenii sărmani care plătesc taxele și impozitele iei? Ia mă de la ăia care nu își plătesc, care fac afaceri, șmecherii. Cum e posibil ca ăia care au datorii uriașe să nu fie executați și un cetățean care are datorie de 100 de lei să îi blocheze contul?

Ce stat e ăsta? Noi vorbim despre încălcarea Constituției și despre lovitura de stat, păi ei încalcă Constituția în fiecare zi.

Ăsta este un proiect pe termen mediu pe care o să îl facem. (...) Nu îmi e frică de nimeni, eu stau în picioare, nu stau în genunchi”.

Anca Alexandrescu a descins în centrul Capitalei: străzi neasfaltate și clădiri în paragină - VIDEO