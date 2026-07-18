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Niculina Stelea (senator AUR): „Au rezolvat-o și pe asta: a dispărut baza de date PNRR”

Niculina Stelea (senator AUR)

Niculina Stelea (senator AUR)

Realitatea de Olt
Scris deRealitatea de Olt
Publicat18 iul. 2026, 10:43
Actualizat18 iul. 2026, 10:44

„În decembrie 2025, am atras atenția public că există o vulnerabilitate foarte mare după ce persoane neautorizate ar fi descărcat ilegal baza de date MySMIS de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Aceste persoane ar fi fost angajate de ministrul Dragoș Pîslaru de la o firmă care oferea tocmai consultanță pentru proiecte cu fonduri europene. Subiectul a pornit după îndepărtarea din funcție a Luminiței Zezeanu de, pe atunci, noul ministru al Fondurilor Europene. Lucru care s-a lăsat cu sesizări la Parchet, DNA și OLAF.

Aflăm acum că niște hackeri (despre care Președintele Nicușor Dan ne spune că sunt ruși) au furat și ei aceeași bază de date. Ce bucurie pe noi: avem backup-ul făcut de băieții și fetele ministrului Pîslaru. Trecând peste gluma amară, trebuie spus că mai degrabă ne aflăm într-o perioadă în care cineva pare că încearcă să-și ascundă urmele. Distruge această trasabilitate informatică pentru a nu vedea și noi ce s-a întâmplat acolo.

Adică cinci ani au făcut ce au vrut cu PNRR, au dat contracte după bunul plac și, ce să vezi?, la sfârșit, când toată lumea vrea să analizeze cele petrecute, brusc, toate documentele (musai electronice, pentru că suntem ecologiști) dispar ca prin magie. Și de vină este, evident, Putin.

Toată această poveste este cusută cu ață albă și evidențiază, de fapt, modelul de prădare a banilor europeni de către „băieții buni” din zona USeRisto-REPERistă.

De altfel, am sentimentul că, dacă ne ținem toți puțin respirația, vom auzi zgomotul infernal al tocătoarelor de hârtie la Palatul Victoria și de prin ministere”, a declarat senatorul AUR, Niculina Stelea.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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