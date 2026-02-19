Nicușor Dan a ajuns la Washington pentru reuniunea Consiliului Păcii, unde participă ca observator

Președintele Nicușor Dan a închiriat o aeronavă privată pentru deplasarea în SUA

Nicușor Dan a ajuns la Washington, unde va participa astăzi, în calitate de observator, la reuniunea Consiliului Păcii al lui Donald Trump. Președintele a mers cu o delegație mai restrânsă. Din echipă fac parte oamenii care se ocupă de securitate și de protocol, cum ar fi consilierul de stat care se ocupă de politica externă Vlad Ionescu, dar și consilierii prezidențiali Radu Burnete și Marius Lazurca, care l-au așteptat pe Nicușor Dan în Statele Unite.

Pentru vizita oficială din Statele Unite, președintele Nicușor Dan a închiriat o aeronavă deținută de omul de afaceri Ion Țiriac, în condițiile în care România nu dispune de un avion prezidențial. Costul estimat pentru un zbor dus‑întors este cuprins între 170.000 și 200.000 de euro, potrivit Boarding Pass. Administrația Prezidențială nu a transmis încă datele oficiale.

Surse citate de Realitatea PLUS susțin că distanța mare a deplasării ar fi motivul pentru care nu a putut fi folosit un avion militar de tip Spartan, utilizat de președinte în alte vizite externe.

Participarea României la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington

După ora 15:00, președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii de la Washington, unde România este prezentă în calitate de observator. Șeful statului va fi însoțit de trei consilieri prezidențiali: pentru economie, pentru apărare și pentru politică externă. Italia participă, de asemenea, ca observator.

La reuniune vor fi prezente statele semnatare ale tratatului, precum Turcia, Bulgaria și Emiratele Arabe Unite. Mai multe țări europene lipsesc, printre care și Franța, care a anunțat că nu este interesată de invitația președintelui american Donald Trump.

Posibilă întâlnire între Nicușor Dan și Donald Trump

Potrivit surselor citate, interesul României pentru această deplasare este legat și de o posibilă întâlnire între patru ochi între președintele Nicușor Dan și președintele american Donald Trump. Sursele afirmă că organizarea acestei întrevederi ar fi depins inclusiv de prezența României la reuniunea Consiliului Păcii.