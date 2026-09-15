Nicușor Dan, mesaj ferm după violențele din Piața Victoriei: „Actele de vandalism trebuie sancționate drastic”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 16:54

Președintele Nicușor Dan condamnă violențele izbucnite marți în Piața Victoriei, în timpul protestului fermierilor și crescătorilor de animale, și cere sancționarea celor care au recurs la agresiuni sau acte de vandalism.

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