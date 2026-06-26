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Nicușor Dan răspunde ferm amenințărilor cu suspendarea: „Nu e cazul”. Mesaj clar despre negocierile pentru noul Guvern

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 08:03

Președintele Nicușor Dan respinge categoric scenariile privind suspendarea sa din funcție și transmite că o astfel de măsură poate fi aplicată doar în situații excepționale, atunci când este încălcată Constituția.

„Suspendarea preşedintelui e o chestie foarte serioasă şi nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea preşedintelui e o măsură foarte gravă, când preşedintele încalcă Constituţia. Nu e cazul de asta”, a declarat șeful statului.

Liderul de la Cotroceni a recunoscut că este posibil să fi făcut greșeli în relația cu o parte dintre susținătorii săi, însă a subliniat că toate deciziile au fost luate cu bună-credință și având în vedere interesul României.

Întrebat despre negocierile tensionate pentru formarea noului Guvern, Nicușor Dan a admis că „toată lumea greșește”, dar a refuzat să ofere detalii care ar putea alimenta și mai mult conflictul politic.

Președintele a reamintit că a făcut două propuneri de premier pentru a debloca situația politică, chiar dacă, spune el, ar fi fost mai avantajos pentru imaginea sa să nu se implice.

„Eu am făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine... era să stau deoparte. Am încercat să ajut acest proces, de două ori. S-a întâmplat, nu a ieşit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorităţi în faţa cetăţenilor”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă și-a schimbat părerea despre liderul PSD, Sorin Grindeanu, după protestele din 2017, șeful statului a explicat că opiniile personale nu pot sta la baza desemnării unui premier.

„Dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, cred că am responsabilitatea să numesc un premier care să strângă o majoritate”, a precizat președintele.

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