Procurorii au pus sechestru pe vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Anunțul DIICOT

Procurorii DIICOT au instituit, joi, măsura sechestrului asupra unui imobil din Mogoșoaia care îi aparține lui Călin Georgescu.
Măsura a fost dispusă în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Comunicatul DIICOT:
”Urmare a comunicatelor de presă nr. 1 și nr.3 din 21.09.2026, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La data de 24 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil situat în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, ce aparține inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Activitățile judiciare sunt realizate împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis DIICOT printr-un comunicat de presă.
Călin Georgescu, cercetat într-un dosar de înșelăciune
Ancheta vizează acuzații privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit procurorilor, în cauză sunt investigate fapte care ar fi avut loc începând din 2021 și care ar fi implicat promisiunea obținerii unor finanțări importante în schimbul unor garanții bănești.
În urma anchetei, prejudiciul reclamat de persoana vătămată ar depăși 1,1 milioane de euro.