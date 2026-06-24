Putin lansează un avertisment dur: „NATO se pregătește pentru un război împotriva Rusiei”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:13

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat marți, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Kremlin în fața absolvenților academiilor militare ruse, că NATO și-ar intensifica pregătirile pentru un posibil conflict cu Rusia, relatează dpa și Reuters.

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