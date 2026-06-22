Zi decisivă în Parlament: audierile pentru Guvernul Veștea încep la prânz, votul final - luni seara

Publicat 22 iun. 2026, 11:15 Actualizat 22 iun. 2026, 11:23 Sursă Realitatea PLUS

Audierile miniștrilor propuși de Adrian Veștea vor începe astăzi, de la ora 12:00, au decis membrii Birourilor Permanente Reunite (BPR), imediat după reluarea ședinței. Tot astăzi urmează să aibă loc și votul final pentru Guvernul Veștea, de la ora 21:30.

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