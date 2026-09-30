SURSE Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. Ar fi obținut mai puține voturi decât guvernul Veștea

Publicat 30 sept. 2026, 15:34 Sursă realitatea.net

Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire, potrivit surselor Realitatea PLUS. Cabinetul propus ar fi strâns chiar mai puține voturi decât guvernul Veștea, respins și el de Parlament.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre voturiparlamentcabinetmuresanpicatbolojanguvern