Călin Georgescu, arest preventiv pentru 30 de zile - SURSE

Scris de Daniel Onescu Publicat: 29 sept. 2026, 17:43

Curtea de Apel București a admis, marți, contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, potrivit surselor Realitatea PLUS.

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