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Descoperire șocantă în râul Olt: o tânără a fost găsită moartă într-o valiză

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 18:22

Trupul unei tinere a fost găsit marți după-amiază într-o valiză aruncată în râul Olt, în apropierea unui baraj din comuna Ionești, județul Vâlcea.

Descoperirea a fost făcută de un localnic din satul Zavideni, care a observat valiza în apă și a alertat autoritățile. Polițiștii și procurorii au început cercetările la fața locului.

Valiza a fost observată în apropierea barajului

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 15:00. Un localnic a văzut o valiză în râul Olt, în zona barajului din satul Zavideni, și a anunțat autoritățile.

Echipajele ajunse la fața locului au verificat valiza, iar în interior au descoperit trupul unei tinere. Identitatea victimei nu a fost stabilită public până la acest moment.

Anchetatorii au început cercetarea

Polițiștii și procurorii din Vâlcea desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care tânăra a murit și modul în care trupul a ajuns în valiză și apoi în râul Olt.

Anchetatorii efectuează cercetarea la fața locului și urmează să stabilească identitatea victimei, precum și circumstanțele exacte ale decesului.

La momentul publicării informațiilor, autoritățile nu au oferit detalii privind cauza morții și nici nu au indicat dacă există suspecți în acest caz. Ancheta este în desfășurare.

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