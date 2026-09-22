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Descoperire șocantă în râul Olt: o tânără a fost găsită moartă într-o valiză
Poliție
Trupul unei tinere a fost găsit marți după-amiază într-o valiză aruncată în râul Olt, în apropierea unui baraj din comuna Ionești, județul Vâlcea.
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