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Accident grav de muncă în Olt. Un angajat al unei benzinării a căzut de la înălțime

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 22 sept. 2026, 17:01

Bărbatul a suferit răni în urma incidentului, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Un incident grav s-a petrecut la o stație de alimentare cu carburant în curtea unei firme din Izbiceni, județul Olt. Un angajat a suferit un accident de muncă. Conform primelor informații, bărbatul se afla în timpul programului de lucru când, din motive ce urmează a fi elucidate, a căzut de la înălțime.

Incidentul a fost imediat semnalat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de prim-ajutor pentru a-i acorda asistență medicală.

Anchete în desfășurare pentru stabilirea cauzelor

Victima a primit îngrijiri la fața locului din partea echipajelor de salvare, fiind ulterior transportată la o unitate spitalicească din apropiere pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Starea sa de sănătate a intrat sub atenta monitorizare a medicilor.

Deoarece evenimentul a avut loc în timpul exercitării sarcinilor de serviciu, acesta este încadrat ca accident de muncă. În consecință, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Olt au declanșat o anchetă de specialitate. Totodată, polițiștii efectuează cercetări, deschizând un dosar penal pentru neluarea și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, urmând să stabilească cu exactitate circumstanțele în care a avut loc evenimentul.

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