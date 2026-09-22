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Accident grav de muncă în Olt. Un angajat al unei benzinării a căzut de la înălțime
FOTO: Profimedia
Bărbatul a suferit răni în urma incidentului, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.
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