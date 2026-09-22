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Accident mortal pe Valea Oltului: o tânără de 21 de ani a murit după impactul dintre un camion, o dubă și o mașină
FOTO: Arhivă
O fată a rămas încarcerată și a intrat în stop cardio-respirator
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