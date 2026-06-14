Advertising
Politica· 1 min citire
USR face scut în fața lui Bolojan, după numirea lui Veștea ca premier interimar: „Constituția e clară, consultările trebuie reluate”
Alexandru Dimitriu
Publicat14 iun. 2026, 11:03
Sursărealitatea.net
USR sare în apărarea lui Ilie Bolojan, după ce președintele Nicușor Dan a desemnat un alt liberal, Adrian Veștea, pentru funcția de premier. Deputatul USR Alexandru Dimitriu acuză că astfel s-ar fi încălcat procedurii constituționale și că o astfel de decizie nu putea fi luată fără consultări oficiale cu partidele.
Citește și
- 13:04Luis Lazarus: „Bolojan tocmai a fost terminat. PNL se va rupe!” VIDEO
- 13:00Ședință FULGER la UDMR după numirea lui Adrian Veștea
- 12:57Primar PNL: „Adrian Veștea va fi premierul României!”
- 12:30Adrian Veștea, prima reacție ca premier desemnat: „Datoria noastră este să fim acolo unde se decide viitorul României”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Olt și pe Google News