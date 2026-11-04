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Victor Ponta a vorbit despre demisia din 2015: „A fost o perioadă dificilă pentru mine”

Victor Ponta

Victor Ponta

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Scris deIonuț Nichita
Publicat4 nov. 2026, 16:55
Sursăromaniatv

Victor Ponta a rememorat miercuri, 4 noiembrie 2026, pe Facebook, momentul în care și-a depus mandatul de prim-ministru în 2015. Fostul lider al PSD a scris că perioada a fost dificilă, dar i-a oferit lecții importante.

Printr-o postare publicată la exact 11 ani de la eveniment, Victor Ponta a relatat despre ziua de 4 noiembrie 2015, când și-a prezentat demisia în fața președintelui Klaus Iohannis. La acea dată, funcția de premier interimar a fost preluată de Mircea Dușa, care era ministru al apărării naționale.

Declarații din 2015

În mesajul de atunci, Ponta a justificat decizia prin supărarea legitimă existentă în societate după incendiul de la Colectiv, în urma căruia au murit 64 de persoane. Fostul premier a precizat că nu dorea să transfere responsabilitatea către miniștri sau secretari de stat.

Am obligația să constat supărarea legitimă care există în cadrul societății. Oamenii simt nevoie de mai mult și ar fi o greșeală din partea mea să ignor acest lucru. Nu vreau și nici nu cred că este corect să las această responsabilitate nici pe seama celor care au fost în teren, nici pe seama primarilor, secretarilor de stat, miniștrilor.

Sunt gata să fac eu acest gest pe care o parte din societate îl așteaptă și începînd de astăzi îmi depun mandatul de prim-ministru. Fac acest lucru pentru că în anii de politician am rezistat la orice bătălie cu adversarii politici însă nu mă bat cu oamenii

a declarat Victor Ponta, în 2015 Victor Ponta

Ponta a mai afirmat atunci că într-un climat tulburat de proteste este greu să promovezi proiecte pozitive. De asemenea, a subliniat că cei care speculează politic suferința oamenilor vor plăti un preț foarte scump.

Reamintirea la 11 ani

În postarea de miercuri, Victor Ponta a scris că Facebook i-a adus aminte de data exactă și a caracterizat perioada drept una dificilă, dar instructivă. Fostul premier a întrebat publicul dacă pentru cetățeni a fost mai bine sau mai rău după 4 noiembrie 2015 decât înainte.

Potrivit sursei, la 11 ani de la demisie, Victor Ponta se află în topul preferințelor românilor. În anul 2025, acesta a obținut 1,2 milioane de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale din luna mai.

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