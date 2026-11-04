Victor Ponta a vorbit despre demisia din 2015: „A fost o perioadă dificilă pentru mine”

Publicat 4 nov. 2026, 16:55 Sursă romaniatv

Victor Ponta a rememorat miercuri, 4 noiembrie 2026, pe Facebook, momentul în care și-a depus mandatul de prim-ministru în 2015. Fostul lider al PSD a scris că perioada a fost dificilă, dar i-a oferit lecții importante.

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